شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يتابع حالة كوكا استعدادا لمباراتي أنجولا و الجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش ،الحالة الصحية لاحمد حسن كوكا المحترف بصفوف كونيا سبور التركي بعد إصابته خلال الإحماء مع المنتخب في مباراة ليبيا الثانية التي أقيمت بليبيا في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر .

ويتواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر مع احمد حسن كوكا لتحديد حجم إصابته وإمكانية لحاقه بمعسكر الفراعنة المقرر انطلاقه يوم 7 نوفمبر استعداد لمباراتي الجابون وانجولا المقرر لهما يومي 12 و 16 نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة و السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم .

في سياق متصل يواجه المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش أزمة تهدد بإستبعاد لاعبي فريقي بيراميدز و المصري من المشاركة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر .

وتتمثل الأزمة في إرتباط المصري و بيراميدز بمباراة الملحق الأفريقي في لقاء الإياب و الذى حدد الاتحاد الأفريقي يوم 5 ديسمبر موعدًا لتلك المباراة ، مما يعني صعوية تواجد لاعبي بيراميدز و المصري في البطولة العربية خلال شهر ديسمبر بسبب الإرتباط بالبطولة الكونفدرالية.