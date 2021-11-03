شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مرشحا لانتخابات المصري المصري في اليوم الأخير للترشح.. مشكاك وأبو طالب للرئاسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس ادارة النادي المصري الحالي برئاسة سمير حلبية، عدم الترشح لانتخابات النادي المقبلة، لدورة 2021 / 2025، بعد اغلاق باب الترشح اليوم الأربعاء.
وأغلقت اللجنة المشتركة المشكلة من مسئولي مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد وإدارة النادي المصري في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء أبوابها في الخليج 365 والأخير لفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة النادي المقرر إجراءها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
وشهد اليوم الأخير تقدم كل من:
1-معتز عوض عوض مشكاك، على منصب رئيس مجلس الإدارة.
2-محمد عبد المجيد أبو طالب، على منصب رئيس مجلس الإدارة.
3-محمد ابراهيم السيد سلامة، على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.
4- مرسي عبده محمود سرحان، على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.
5-محمد عبده حامد المحروقي، على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.
6- طارق عبد الرازق غانم، على منصب العضوية.
7- عبده عبد الحليم ابراهيم، وشهرته "عبده العالمية" على منصب العضوية.
8- صالح محمد رسمي محمد، على منصب العضوية.
9-الأستاذ/ أحمد الحسيني فهمي شحاته ، على منصب العضوية.
10-محمد مصطفى السيد الجمل. وشهرته "محمد الجمل" على منصب العضوية.
11- عبد الرحمن السيد عبد الرحمن أبو النجا على منصب العضوية تحت السن.
12-وليد علي ابراهيم محمد سالم، على منصب العضوية تحت السن.
13- أحمد محمد السيد عوض الطحان، على منصب العضوية تحت السن.