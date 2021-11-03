13 مرشحا لانتخابات المصري المصري في اليوم الأخير للترشح.. مشكاك وأبو طالب للرئاسة

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس ادارة النادي المصري الحالي برئاسة سمير حلبية، عدم الترشح لانتخابات النادي المقبلة، لدورة 2021 / 2025، بعد اغلاق باب الترشح اليوم الأربعاء.

وأغلقت اللجنة المشتركة المشكلة من مسئولي مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد وإدارة النادي المصري في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء أبوابها في الخليج 365 والأخير لفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة النادي المقرر إجراءها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.