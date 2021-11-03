شكرا لقرائتكم خبر عن فى منافسات اليوم الأول.. مصر تكتسح ميداليات الملاحة الإفريقية بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع لاعبو المنتخب المصري للملاحة الرياضية، تصدرهم لمسابقات اللعبه فى اليوم الأولي في سباق السرعة، من منافسات البطولة الإفريقية الأولي للملاحة الرياضية، وبطولة مصر الدولية في نسختها الرابعة، والتي تستضيفهما مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء خلال الفترة من ٣١ أكتوبر حتي ٥ نوفمبر الجاري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

حصد منتخب السيدات تحت 20 سنه ثلاث ميداليات "فريدة محمود الميدالية الذهبية، و فرح محمود الميدالية الفضية، ومنه الله مجدي الميدالية البرونزية، أما منافسات الرجال تحت 20 سنة حصل"محمد محمود على الميدالية الذهبية، و حسام حسن صدقي على الميدالية الفضية ، ونور الدين حمدي على الميدالية البرونزية".

كما حقق الرجال فوق 20 سنة ثلاث ميداليات حيث حصل عبد الرحمن ابراهيم علي الميدالية الذهبية، وأحرز عبد الهادي جميل الميدالية الفضية، فينا حقق محمد الراوي على الميدالية الفضية".

وعلي مستوي منافسات السيدات حصدت سلمي حسن عبد العزيز الميدالية الذهبية، وشموع يسري الميدالية الفضية، وريم عبد الهادي الميدالية البرونزية.

وأعرب الدكتور مؤنس أبو عوف رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للملاحة الرياضية عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكداً أن الاتحاد المصري للملاحة الرياضية قد قام بتوفير العديد من المعسكرات الداخلية والخارجية للاعبي المنتخب الوطني في ظل الدعم اللا محدود من وزارة الشباب والرياضة وعلى رأسها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للعمل على النهوض بمستوي اللاعبين من أجل حصد الميداليات المختلفة في جميع المحافل الرياضية.

وتقام غدا منافسات اليوم الثاني للبطولة بمحمية نبق في سباق المنافسات المتوسطة ضمن البطولة الإفريقية للملاحة الرياضية الأولي التي يشارك بها نحو 66 لاعب ولاعبة، من ١٢ دولة، و بطولة مصر الدولية المفتوحة الرابعة للملاحة الرياضية، بمشاركة 130 مشارك ومشاركة من ١٨ دولة من مختلف دول العالم بمدينة شرم الشيخ.