شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة البنك الأهلى.. عودة عبدالرحمن مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، قائمة لاعبيه استعدادا للقاء البنك الأهلى غدا الخميس، في إطار مباريات الأسبوع الثالث من مسابقة الدورى المحلى.

قائمة الدراويش ضمت عبد الرحمن مجدى جناح الفريق الدولى، فيما يعد التونسي مروان الصحراوى ومحمد صادق أبرز الغائبين ..

القائمة جاءت كالتالى ..

حارس مرمى: محمد فوزى، أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: باهر المحمدى، محمد هاشم، محمد عمار، عصام صبحى، محمد دسوقى، أحمد عيد

خط الوسط: محمود دونجا، عماد حمدى، عمر الوحش، محمد مخلوف، محمد عادل، محمد الشامى، أحمد مدبولى، أحمد مصطفى، عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم: شكرى نجيب، شيلونجو، شونجا