شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز تاريخي.. منتخبات مصر في كأس العالم 3×3 المقبلة في كل المراحل لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت المنتخبات المصرية في كافة المراحل العمرية للاعبين واللاعبات من التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة السلة 3x3 لأول مرة في التاريخ. وسبق وأن تأهلت المنتخبات المصرية إلى نهائيات كأس العالم في مراحل مختلفة ولكن لم يسبق وأن تأهلت جميع فرق المراحل السنية في نفس العام للمنافسة على كأس العالم. يحتل منتخبنا الوطني تصنيفات مختلفة وذلك لاختلاف الفئات العمرية فإليكم التصنيف لكل فئة مع الموعد المحدد لإقامة البطولة : تحت 18 سنة سيدات ( تصنيف 3 ) تحت 18 سنة رجال ( تصنيف 8 ) أيام من 23 أغسطس الي 28 أغسطس 2022 --- تحت 23 سنة سيدات ( تصنيف 2 ) تحت 23 سنة رجال ( تصنيف 6 ) أيام من 3 أكتوبر الي 16 أكتوبر 2022 --- منتخب أول سيدات ( تصنيف 10 ) منتخب أول رجال ( تصنيف 18 ) أيام من 21 يونيو الي 26 يونيو 2022