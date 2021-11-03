شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود وصلاح محسن على قائمة اهتمامات الجونة فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر في الجهاز الفني لفريق الجونة، عن اهتمام رضا شحاته المدير الفني للف يق اسلاحلي بضم ثنائي الأهلى في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق، بعد البداية المتعثرة في انطلاقة الدورى هذا الموسم وخشارة أربعة نقاط في أول مباراتين.

وقال المصدر في تصريحات لليوم السابع، أن الجهاز الفني يؤمن بقدرات صلاح محسن الهجومية، وهو ما يحتاجه الفريق في الفترة المقبلة بجانب وجود خالد قمر في الخط الأمامي، خاصة بعدما بات مصير مشاركة اللاعب مع ألأهلى محل شك في ظل تألق بيرسي تاو ومحمد شريف في هجوم الأهلى.

كما يراقب النادي منذ فترة موقف محمد محمود لاعب الوسط العائد من الإصابة الطويلة، بعدما بات من الصعب حصوله على فرصة في الأهلى في ظل وجود الرباعي عمرو السولية وديانج وحمدي فتحي ومعهم محمود متولى.

ويواصل في الفترة الحالية، صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بشرخ إجهادي في مشطية القدم.

ويحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر ضمن جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد نقطة وحيدة بعد خسارته الأخيرة على يد نظيره مصر المقاصة بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الماضية من المسابقة المحلية.

وقد افتتح الفريق الساحلي في الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز بالتعادل الإيجابي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما في الجولة الأولى.