"نحن الأفضل في مصر".. رسائل اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك للاعبين قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

حرص أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على التواجد خلال تدريب الفريق اليوم الأربعاء الذي أُقيم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة لمؤازرة الفريق قبل لقاء القمة المرتقب أمام الأهلي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي، مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

وجات رسائل أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك للاعبين كالتالي:

هاني برزي، عضو اللجنة: نحن أبطال الدوري، يجب أن نلعب بقوة ونثبت أن الدوري الذي حصلنا عليه كان عن استحقاق، نلعب بقوة لأننا الأفضل

طارق جبريل أمين صندوق الزمالك: تلك المباراة هي مباراتكم كأشخاص قبل النادي، أنتم ماشاء الله، أفضل اللاعبين في مصر، نثق بكم وإن شاء الله بالتوفيق.

حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك: فرحوا جماهير الزمالك وفرحونا وافرحوا أنتم، متفائل جدا بتلك المباراة، وستكون بداية لدوري جديد

محمد الإتربي نائب لجنة إدارة الزمالك: فريق الزمالك الحالي هو الأقوى في مصر.. وبه لاعبين مميزين في كل المراكز.

حسين لبيب للاعبي الزمالك: "متوقع منكم رجالة تنزلوا تموتوا نفسكم، 3 نقاط ستنفعكم والنادي وبالأمانة طلبي الوحيد منكم سواء مستمرين أو راحلون مباراة الأهلي لابد أن نكسبها الجميع فاهم أن الزمالك يمتلك لاعبين على أعلى مستوى ونحن أفضل فريق في مصر كل لاعب فيكم يقود فريق بمفرده، واثقون فيكم وفي الجهاز الفني وواثقون في كارتيرون وتوكلنا على الله.. لازم نكسب".