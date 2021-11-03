الأهلي يتدرب في سرية قبل مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: عبدالحكيم طه

حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على اجراء المران الرئيسي لأبناء الرداء الأحمر باستاد مختار التتش وسط أجواء من السرية المطلقه

وطالب موسيماني بغلق كل منافذ جدران استاد مختار التتش ليقوم بتدريب لاعبيه على الخطة التي سيخوض بها مواجهة الزمالك المقرر لها بعد غد الجمعه في الجولة الثالثة من منافسات مسابقة الدوري

وعلم مراسل الخليج 365 ان المران شهد عودة السباعي بيرسي تاو ولويس ميكسيوني وعمرو السولية وأكرم توفيق وعلي معلول وبدر بانون وحمدي فتحي للمشاركة في التدريبات بعد أن منحهم راحة سلبيه أمس الثلاثاء.

ويدخل الفريق الأحمر معسكرا مغلقا عقب مران اليوم الأربعاء بأحد فنادق القاهرة بالقائمة التي سيعلنها بيتسو موسيماني المدير الفني