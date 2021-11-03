قائمة الزمالك للقمة.. غياب شيكابالا وحضور أوباما ضمن 22 لاعبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة الأهلي في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز المقررة الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولي.

وتشهد القائمة تواجد يوسف "أوباما" الذي غاب عن المباراة الماضية في الدوري ضد طلائع الجيش من أجل اراحته بسبب الاجهاد العضلي، فيما غاب محمود عبد الرازق "شيكابالا" عن قائمة المباراة، في ظل عدم وضوح الموقف الرسمي بشأن إيقافه من عدمه.

ويتواجد في قائمة الزاملك 22 لاعبا يدخلوا معسكر الفريق التقليدي قبل 48 ساعة من أي مباراة في الدوري.

وكان الزمالك قد تمكن من الفوز في مباراتي انبي ثم طلائع الجيش، وسجل الفريق 4 أهدف ولم يستقبل أي هدف.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد.

الدفاع: محمود علاء ، محمود حمدي "الونش"، محمد عبد الغني، حسام عبدالمجيد، عبدالله جمعة، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح، محمد عبد الشافي .

الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمد أشرف "روقا"، يوسف إبراهيم "أوباما"، إسلام جابر، أحمد سيد "زيزو"، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أشرف بن شرقي.

الهجوم: عمر السعيد، سيف الدين الجزيري.