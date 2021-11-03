كونتي يتعهد باعادة الروح المفقودة إلى توتنهام

أنطونيو كونتي مدرب نادي توتنهام - صور Reu

تعهد الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني الجديد لفريق توتنهام الإنجليزي، بإعادة الحماس والروح القتالية للفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن المدرب الإيطالي تم تعيينه بعقد مبدئي حتى عام 2023 ليصبح المدرب الثالث الذي يتولى تدريب توتنهام خلال العام الجاري.

ويستعد كونتي لأول مباراة كمدير فني لفريق توتنهام في مواجهة فيتيس الهولندي في دوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس المقبل.

وكان توتنهام قد أقال مدربه البرتغالي نونو إسبيرتو سانتو، وذلك بعد 17 مباراة فقط تولى فيها مسؤولية الفريق، فيما وعد كونتي بعودة الفريق إلى المسار الصحيح.

وقال كونتي: “أن أكون مدربًا لتوتنهام فهذا من دواعي سروري، أنه شرف عظيم ، الآن أنا أرغب في أن أكون على قدر تلك الثقة”.

وأضاف: “فلسفتي التدريبية بسيطة للغاية وهي أن ألعب كرة قدم جيدة وجذابة لجماهيرنا مع الشغف، وأن يكون لدي فريق مستقر وغير متذبذب”.

وأضاف: “الجماهير تستحق أن يكون لديها فريق منافس ولديه رغبة في القتال، سأفعل كل شيء لأستحق دعمهم”.

وكان توتنهام قد أبدى رغبته في تواجد كونتي / 52 عامًا \ كمدرب للفريق في الصيف الماضي، لكن بحث الفريق الإنجليزي عن مدرب جديد أسفر عن تعيين نونو سانتو المدير الفني السابق لفريق وولفرهامبتون.

لكن كونتي اعترف أنه يرغب في نيل قسط من الراحة عقب قيادته إنتر ميلان للفوز بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وقال كونتي، مدرب تشيلسي السابق، في تصريحات للموقع الرسمي لتوتنهام: “كان هناك تواصل مع توتنهام في الصيف لكنني كنت واضحًا للغاية، كنت للتو قد انهيت مسيرتي مع إنتر ميلان، قضيت موسمين هامين وشاقين للغاية”.