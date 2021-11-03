مشاهدة مباراة الوداد وأولمبيك خريبكة بث مباشر يلا شوت الدوري المغربي إنوي

يقدم لكم موقع موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الوداد وأولمبيك خريبكة في الدوري المغربي «البطولة المغربية الإحترافية إنوي»، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 3-11-2021.

يحل الوداد ضيفًا ثقيلًا على أولمبيك خريبكة في ملعب الفوسفاط، في مباراة سيسعى فيها الفريقين لمواصلة الانتصارات، ضمن الجولة التاسعة ببطولة الدوري المغربي إنوي 2021/2022.

ويسير فريق الوداد بشكلٍ مثالي في الدوري المغربي حتى الآن، ففي أول 8 جولات، فاز 7 مرات، آخرها أمام المغرب الفاسي في الجولة الماضية، وتعادل مرة واحدة أمام شباب المحمدية، ولم يعرف طعم الخسارة.

ويحتل الوداد صدارة ترتيب الدوري المغربي برصيد 22 نقطة، وسجل لاعبوه 11 هدفًا، واستقبلت شباكه هدفان فقط، كأقوى خط دفاع في المسابقة حتى الآن.

في المقابل، حقق أولمبيك خريبكة انتصاره الثاني فقط هذا الموسم في الجولة الماضية على حساب الفتح الرباطي، وتعادل في 4 مناسبات، وخسر في مباراتين، ويتواجد في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الوداد وأولمبيك خريبكة اليوم، في تمام الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش، 20:30 بتوقيت المغرب، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر الوداد وأولمبيك خريبكة على قناة المغربية الرياضية، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات 11476 عمودي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4، بصوت المعلق الرياضي المغربي «سفيان رشيدي».