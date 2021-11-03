الدوري المصري | مادة منشطة تتسبب في إيقاف لاعب البنك الاهلي «كريم بامبو»

كريم بامبو لاعب نادي البنك الاهلي المصري ومنتخب مصر

أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات الأربعاء، إيقاف لاعب البنك الأهلي كريم بامبو لمدة أربعة أشهر، لانتهاكه قواعد التنشيط.

وقالت المنظمة في بيان إنه “تم إيقاف لاعب كرة القدم محمد أحمد سعيد يوسف الشهير بكريم بامبو أربعة أشهر لانتهاكه قواعد مكافحة المنشطات“.

وأضاف أنه “تم سحب عينة من بامبو في 27 يونيو 2021 وجاءت نتيجتها إيجابية لمادة سيوترامين، وهي مادة منبهة، وتعتبر محظورة داخل المنافسة فقط”.

وبالتالي، فبحسب نوع المادة “يحق لللاعب بعد تبليغه بإيجابية العينة أن يوافق على الإيقاف المؤقت الاختياري أو يرفضه، وقد أعطت المنظمة المصرية اللاعب الحق في انعقاد جلسة استماع ليبرر وجود المادة المحظورة وذلك بعد إخطاره بحالة الخرق وعواقبها”.

ولفتت المنظمة إلى أنه بعد الاستماع والتحقق من الوثائث التي قدمها اللاعب تبيّن أن “الدواء الذي استخدمه اللاعب تحت إشراف طبيب الفريق كان يستخدم بصورة غير متعمدة ولم يستخدم لزيادة الأداء البدني”، وبناء عليه اتخذت قرارها بإيقافه أربعة أشهر اعتباراً من سبتمبر 2021.

وعليه يحق للاعب العودة إلى المنافسات في السادس من يناير 2022.