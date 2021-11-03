تعرف على قائمة الزمالك المستدعاه لمباراة القمة امام الاهلي

لاعبي نادي الزمالك - صور Twitter

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، عن قائمة الفريق التي دخلت معسكرًا مغلقًا اليوم الأربعاء بأحد الفنادق بالقاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلى بعد غد الجمعة في المرحلة الثالثة لبطولة الدوري المصري.

وذكر الموقع الرسمي للزمالك اليوم أن القائمة ضمت 22 لاعبًا هم محمد أبو جبل ومحمد عواد في حراسة المرمي، ومعهم محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحسام عبدالمجيد وعبدالله جمعة وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافي وطارق حامد ومحمود عبد العزيز وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم ومصطفى فتحي وأشرف بنشرقي وعمر السعيد وسيف الدين الجزيري.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني في ترتيب البطولة برصيد 6 نقاط، عقب فوزه على إنبي وطلائع الجيش في أول جولتين للمسابقة هذا الموسم، متأخرا بفارق هدف عن الأهلي (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد من النقاط.