صفقات برشلونة | لابورتا يبدأ التحرك نحو بديل أجويرو في الميركاتو الشتوي 2022

داني أولمو لاعب نادي لايبزيج ومنتخب إسبانيا - صور Reu

ذكرت تقارير صحفية إسبانية عدة، اليوم الأربعاء، أن نادي برشلونة الإسباني يعتزم التحرك لضم اللاعب الدولي داني أولمو من فريق لايبزيج الألماني.

وأوضحت صحيفة “أس” وصحف أخرى أن برشلونة يريد ضم أولمو في يناير المقبل كبديل للأرجنتيني سيرجيو أجويرو الذي سيغيب لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بسبب مشاكل في القلب.

وتابعت أن أولمو / 23 عامًا/ بات الخيار المفضل للنادي الكاتالوني إلى جانب نجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج والذي سيكون بمثابة الخطة البديلة.

وانضم أولمو إلى لايبزيج في عام 2020 قادما من دينامو زغرب الكرواتي، ويمتد عقده حتى عام 2024 مع وصيف الدوري الألماني الموسم الماضي.

وذكرت التقارير أن برشلونة يرغب في ضم لاعب يكون بمثابة حل حاسم وليس مؤقتًا، وذلك رغم الديون التي تثقل كاهل النادي والتي تسببت في رحيل نجوم الفريق مثل ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان.

ونقلت صحيفة “أس” عن نائب رئيس برشلونة إدوارد روميو قوله مؤخرا أنهم يواجهون عقبة لانه لم يتم التوصل بعد سقف الرواتب بالنسبة للموسم الحالي.