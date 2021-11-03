مشاهدة مباراة الشارقة والوحدة بث مباشر يلا شوت الدوري الاماراتي ادنوك

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الشارقة والوحدة في الجولة التاسعة من الدوري الاماراتي “دوري أدونك للمحترفين”، في قمة مباريات اليوم الاربعاء 2 نوفمبر 2021.

يحل الوحدة ضيفاً ثقيلاً على الشارفة في ختام الجولة التاسعة من دوري ادنوك للمحترفين وسيسعى الفريقان الى اقتناص الثلاث نقاط من أجل التقدم بجدول الترتيب.

يدخل اصحاب الملعب نادي الشارقة المباراة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الاماراتي برصيد 13 نقطة، حصدهم من الفوز في أربع مباريات، وتعادل وحيد، بينما تعرض الملك لثلاث هزائم.

وسيسعي الشارقة اليوم تحت قيادة المدرب “عبد العزيز العنبري” الى تعويض اخفاقه في الجولة الماضية بعد سقوطه في فخ التعادل امام العروبة 2-2، وتحقيق الفوز الغائي عن الفريق منذ الجولة السادسة.

على الجانب الآخر يدخل الوحدة اللقاء بقيادة المدرب الهولندي “مارك فوتا” وعينه على اقتناص الثلاث نقاط من مضيفه من اجل الدخول مع الكبار في المنافسة على لقب البطولة، حيث يبعتد العنابي عن الجزيرة صاحب المركز الثالث بفارق نقطتين، وبفارق نقطة واحدة عن الوصيف شباب الاهلي.

ويتواجد العنابي في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الاماراتي برصيد 14 نقطة، جمعهم من ثلاث انتصارات، وخمس تعادلات، ولم يتعرض الفريق لأي هزيمة حتى الآن في المسابقة.

تنطلق صافرة بداية مباراة الشارقة والوحدة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت السعودية، 18:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الشارقة والوحدة على قناة أبو ظبي الرياضية 1 بصوت المعلق الرياضي “علي الكعبي، بالأضافة الى قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق الرياضي “عبدالله السعدي”، وايضا على قناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق “عبد الحميد الجسمي”.

تاريخياً ألتقى الفريقان في 22 مباراة، تفوق الوحدة في 12 مباراة، في المقابل حقق الشارقة 5 انتصارات فقط، وخيم التعادل بينهما في 5 مباريات.

الشارقة 0-0 الوحدة

دوري ادنوك للمحترفين (الجولة 9)

ملعب نادي الشارقة

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