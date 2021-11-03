ناجلسمان: بايرن سحق بنفيكا بقيادة ليفاندوفسكي “الافضل في العالم”

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قال يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ إن روبرت ليفاندوفسكي سيتطلع إلى تسجيل 100 هدف في دوري أبطال أوروبا، بعدما هز مهاجم بولندا الشباك ثلاث مرات في الفوز 5-2 على بنفيكا يوم الثلاثاء.
وفي مباراته رقم 100 بدوري الأبطال، وصل ليفاندوفسكي إلى 81 هدفًا، وضمن لبايرن التأهل للأدوار الإقصائية قبل آخر جولتين.
وقال ناجلسمان إن الناس ستتحدث عن ثلاثية ليفاندوفسكي لكن ما خطف تركيزه هو شعور اللاعب البالغ عمره 33 عامًا “بالسعادة” خلال اللعب في آخر نصف ساعة.
وأضاف “إنه يلعب في كل مركز هجومي، ويريد الحصول على كل كرة. إنه يبدأ هجمات جيدة… إنه يريد دائمًا تسجيل المزيد من الأهداف”.
وأضاف “أرقامه مذهلة. الآن نحن نتطلع إلى الوصول إلى 100 هدف في دوري الأبطال، ربما ليس العام الحالي.. لكن نأمل أن يحقق ذلك”.
ولم يصل أي لاعب إلى 100 هدف في دوري الأبطال سوى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.
وردا على سؤال حول المقارنة بين ليفاندوفسكي وميسي والبرتغالي رونالدو، قال ناجلسمان “أعتقد أن اللاعبين الثلاثة مذهلون في السنوات القليلة الماضية .. أعتقد أن ليفا يستطيع أن يحقق الكثير، وأيضًا في عمر أكبر، بسبب قوته البدنية وأسلوب حياته وطريقة حياته كلاعب كرة”.
وأضاف “إنه سيستمر في أن يكون أفضل مهاجم في العالم لأنه يفعل كل شيء حتى يحافظ على ذلك”.
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