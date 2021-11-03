مشاهدة مباراة الاهلي والباطن بث مباشر يلا شوت الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الاهلي والباطن في الجولة 11 ببطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين»، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 3-11-2021.

يستقبل الاهلي نظيره الباطن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في افتتاح الجولة الـ 11 من الدوري السعودي للمحترفين، وعينه على استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولة الماضية.

يدخل الاهلي المباراة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة، حصدهم الامبراطور من فوزين فقط، وتعادل في 6 مباريات، وتعرض الفريق لهزيمتين.

على الجانب الآخر يحتل الباطن المركز الرابع عشر (أول مراكز الهبوط) برصيد 9 نقاط، حصدهم من فوزين، وثلاث تعادلات، وتعرض الفريق لخمس هزائم.

وكان الاهلي قد استطاع العودة أمام الهلال بالجولة الماضية في الدوري السعودي وإنهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بينما تعرض الباطن للهزيمة الخامسة في المسابقة بهدف نظيف أمام الرائد.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي والباطن اليوم في تمام الساعة 19:45 بتوقيت السعودية، 20:45 بتوقيت سلطنة عمان، 18:45 بتوقيت مصر، 16:45 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر الاهلي والباطن على قناة SSC بتقنية HD، وSD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4.

الاهلي – الباطن

ملعب الجوهرة المشعة

الدوري السعودي (الجولة 11)

جارية الآن

تشكيلة الاهلي الاساسية اليوم: محمد الربيعي، حمدي النقاز، دانكلير، عبدالباسط هندي، أليوسكي؛ فيليب براداريتش، علي الأسمري، محمد المجحد؛ سلمان المؤشر، عبدالرحمن غريب، عمر السومة.