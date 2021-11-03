مشاهدة مباراة السد والدحيل بث مباشر يلا شوت الدوري القطري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة السد والدحيل في الجولة السابعة ببطولة الدوري القطري «دوري نجوم قطر»، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 3-11-2021.

يستقبل استاد عبدالله بن خليفة بالدوحة مواجهة هامة وحاسمة لفريق الدحيل أمام السد على صراع صدارة الدوري القطري 2021/2022.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة صراعًا كبيرًا بين المحترفين الأجانب في الفريقين، إذ يمتلك كل فريق محترفين على مستوى عالٍ، يمكنهم من تقديم المتعة والإثارة لعشاق الساحرة المستديرة في قطر.

ويضم نادي السد كوكبة من النجوم، وعلى رأسهم الهداف الجزائري بغداد بونجاح، والغاني أندريه آيو، والمخضرم الإسباني سانتي كازورلا، في المقابل يمتلك الدحيل الآلة التهديفية الكينية مايكل أولونجا، واللاعب المهاري البرازيلي ايدميلسون جونيور، بالإضافة إلى التونسي فرجاني ساسي.

ولم يستطع أي فريق حتى الآن في الدوري القطري تعطيل قطار السد الذي يسير بشكلٍ مثالي تحت قيادة تشافي هيرنانديز، حيث حقق العلامة الكاملة بـ8 انتصارات من 8 مباريات (24 نقطة) تربع بها على صدارة الترتيب.

ويمتلك نادي السد أقوى خط هجوم في المسابقة المحلية حتى الآن بتسجيل 33 هدفًا، واهتزت شباكه 11 مرة، بينما سجل الدحيل 21 هدفًا، واستقبلت شباكه 8 اهداف.

وبدأ فريق الدحيل الدوري القطري بقيادة المدرب البرتغالي المخضرم لويس كاسترو ونجح في مشاركة السد صدارة الترتيب في أول 5 جولات، قبل أن يتعرض لسقوطٍ مدوي أمام الوكرة في الجولة السادسة بالخسارة (4-1).

وعاد الدحيل إلى سكة الانتصارت في الجولة السابعة والثامنة على حساب الشمال وقطر، ويتواجد حاليًا في المركز الثاني بجدول الترتيب وفي رصيده 21 نقطة.

وتنطلق صافرة بداية مباراة السد والدحيل اليوم، في تمام الساعة 19:20 بتوقيت السعودية وقطر، 16:55 بتوقيت جرينتش، 18:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت سلطنة عمان.

وينقل بث مباشر السد والدحيل على قناة بي إن سبورتس المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات على تردد 11566 أفقي، وقناة الكأس المفتوحة على النايل سات على تردد 11919 أفقي.

الدحيل – السد

استاد عبدالله بن خليفة – الدوحة

الدوري القطري (الجولة 7)

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تشكيلة الدحيل الاساسية اليوم: صلاح زكريا، توبي ألديرفيرليد، نام تيهي، بسام الراوي، اسماعيل محمد، سلطان البريك، لويز مارتن، فرجاني ساسي، باولو ادميلسون، المعز علي، ميشيل أولونجا.

تشكيلة السد الاساسية اليوم: مشعل برشم، بيدرو كوريا، عبد الكريم حسن، ويونج جونج، علي اسدالله، حسن الهيدوس، بوعلام خوخي، جيلهرمي توريس، سانتي كازورلا، أندريه آيو، بغداد بونجاح.