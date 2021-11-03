جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة القمة بين الاهلي والزمالك

تتجه الأنظار بعد غد الجمعة إلى ملعب القاهرة الدولي مسرح الكلاسيكو المبكر بين الغريمين التقليديين الزمالك حامل اللقب والأهلي وصيفه، لفض شراكة الصدارة بحضور جماهيري للمرة الأولى منذ نحو عامين في قمة المرحلة الثالثة من الدوري المصري.

وتعود جماهير القطبين الى المدرجات للمرة الاولى منذ مارس 2020 عقب تفشي فيروس كورونا، على أن يُسمح بألف مشجع لكل فريق.

ويتصدر الاهلي الترتيب برصيد ست نقاط بفارق الأهداف أمام الزمالك وبيراميدز الذي يملك فرصة الانفراد بالصدارة مؤقتًا عندما يستضيف الاتحاد السكندري الثالث (4 نقاط) الخميس في افتتاح المرحلة.

– “الأهلي مرشح للقب الدوري” –

ويخوض الزمالك الموسم وسط ظروف مادية وإدارية غاية في الصعوبة، إذ يعاني من أزمة مادية منعته من قيد صفقاته الجديدة لفترتين بسبب عقوبات وغرامات وصلت الى 17 مليون دولار من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لصالح لاعبين ومدربين سابقين لم يحصلوا على مستحقاتهم بعد رحيلهم، فضلًا عن عدم حصول اللاعبين الحاليين على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

ورغم البداية الناجحة للزمالك بتحقيق فوزين متتاليين على إنبي وطلائع الجيش مع أداء مثالي، إلا أن مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون أثار جدلًا واسعًا بتصريحاته قبل القمة بقوله “لم أر موقفي ولا زلت عند رأيي: الأهلي هو المرشح الأول للتتويج بلقب الدوري، بفضل امتلاكه الأموال وتدعيم صفوفه بصفقات جديدة بينما لم يبرم الزمالك أي صفقات”، مؤكدًا على أن الأهلي “يملك أفضلية قد تمنحه الفوز في لقاء القمة”.

وتابع “جميع المباريات مهمة وليس شرطًا أن نهزم الأهلي لنحصل على لقب الدوري، ففي الموسم الماضي خسرنا أمام الأهلي في المباراة الاولى وتعادلنا في الثانية ولكننا في النهاية انتزعنا لقب الدوري”.

ويخوض الزمالك المباراة بصفوف مكتملة باستثناء غياب قائده محمود عبد الرازق “شيكابالا” المعاقب بالإيقاف لمدة 8 مباريات بعد اشتباكه اللفظي مع رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة أثناء تسلم درع الدوري الموسم الماضي.

ورغم أن نتيجة المباراة لن تؤثر على مشوار الفريقين في الدوري، إلا أن كلاهما يتطلع لتحقيق الفوز، وإن اختلفت الدوافع. فالزمالك يأمل في تحقيق فوز معنوي يمنح جماهيره الثقة في الاحتفاظ باللقب رغم الظروف الصعبة التي يمر بها، فيما يسعى الأهلي الى مصالحة جماهيره بفوز بالبطولة الخاصة بين الغريمين، وتعويضهم عن ضياع مسابقتي الدوري والسوبر المحلي الموسم الماضي.

– موسيماني عقدة الزمالك –

ويدخل الاهلي المباراة باستقرار إداري ومالي ودعم للفريق بصفقات جديدة أبرزها الجنوب إفريقي بيرسي تاو والموزامبيقي لويس ميكيسوني.

واستعد الاهلي للقمة بمعسكر مغلق مبكر خاض خلاله مباراة ودية أمام نادي المرج الناشط في دوري الدرجة الثالثة لتجهيز البدلاء والعائدين من الاصابة.

وقال مدير الكرة سيد عبد الحفيظ “فضلنا المعسكر المغلق لفرض حالة من التركيز على اللاعبين، وفرضنا حظرًا إعلاميًا على كافة عناصر الفريق حتى الانتهاء من القمة”.

وبدوره، يملك مدرب الأهلي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تشكيلته الكاملة رهن تصرفه وإن كان الشك يحوم حول مشاركة قائده حارس مرماه العملاق محمد الشناوي العائد للتو من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده ضد ليبيا في بنغازي في الجولة الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويشكل موسيماني “عقدة” للزمالك، لانه المدرب الذي حرم الفريق من التتويج بلقبين في مسابقة دوري أبطال أفريقيا عامي 2016 عندما كان مدربًا لمواطنه صنداونز و2020 بقيادة الأهلي.

في المقابل، يملك كارتيرون سجلًا مثاليًا أمام الاهلي، إذ قاد الفارس الابيض إلى الفوز مرتين في السوبر المحلي في فبراير 2020 بركلات الترجيح في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، والدوري موسم 2019-2020 بنتيجة 3-1.

أما بالنسبة للمواجهات بين موسيماني وكارتيرون، فتميل الكفة نسبيًا في أربع مواجهات الى الجنوب إفريقي الذي خرج فائزًا مرتين مقابل خسارة واحدة وتعادل.

وجاءت أولى مواجهات المدربين في دور الـ32 لمسابقة دوري الأبطال عام 2015 عندما كان الجنوب إفريقي مدربًا لصنداونز والفرنسي مدربًا لمازيمبي الكونغولي الديموقراطي، حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز موسيماني 1-صفر، قبل أن يقلب كارتيرون الطاولة إيابًا 3-1.

وانتظر المدربان 6 أعوام ليتجدد الصراع بينهما بعدما توليا قيادة القطبين، حيث التقيا في أبريل الماضي في الدور الأول لمسابقة الدوري وانتهى اللقاء بفوز الأهلي بهدفين نظيفين، قبل أن يلتقيا للمرة الرابعة في مايو الماضي في الدوري أيضا، وانتهت بالتعادل 1-1.

ويلعب الخميس أيضًا البنك الاهلي مع الاسماعيلي، ومصر المقاصة مع سيراميكا كليوباترا، والمقاولون العرب مع طلائع الجيش، والجونة مع فاركو، على أن يلعب الجمعة سموحة مع ايسترن كومباني، وغزل المحلة مع انبي، وفيوتشر مع المصري.