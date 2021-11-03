مشاهدة مباراة الرجاء وسريع وادي زم بث مباشر يلا شوت الدوري المغربي انوي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الرجاء وسريع وادي زم في الجولة التاسعة من الدوري المغربي انوي، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 3 نوفمبر 2021.

يستضيف الرجاء متذيل الترتيب فريق وادي زم على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، وعينه على تحقيق الانتصار ولا بديل عن ذلك من أجل مواصلة الضغط على الوداد المتصدر.

يدخل الرجاء المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 19 نقطة، خلف الوداد المتصدر بفارق 3 نقاط، وسيسعي النسور الخضر اليوم الى تحقيق الفوز السابع بالبطولة الاحترافية ومزاحمة غريمه على الصدارة.

على الجانب الآخر يُعاني فريق سريع وادي زم في البطولة المغربية الاحترافية حيث لم يستطع الفريق تحقيق أي انتصار حتى الآن، وتعرض لخمس هزائم وتعادل في 3 مباريات، ويقبع في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

وكان الرجاء قد فاز في الجولة الماضية بالبطولة المغربية الاحترافية خارج ملعبه، على الدفاع الحسني الجديدي بهدفين دون رد، في حين خسر سريع وادي زم على ملعبه أمام الجيش الملكي بثلاثية بيضاء.

تنطلق صافرة بداية مباراة الرجاء وسريع وادي زم في تمام الساعة 19:15 بتوقيت مصر، 20:15 بتوقيت السعودية، 17:15 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم “محمد بلوط”.

وينقل بث مباشر مباراة الرجاء وسريع وادي زم في الدوري على القناة المغربية الرياضية، ويتولى مهمة التعليق عليها المعلق “محمد العدالي”.