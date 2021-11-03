جدول ترتيب مجموعات الدوري الاوروبي..وست هام وليون يبحثان عن تأهل مبكر

يملك وست هام يونايتد الإنجليزي وليون الفرنسي فرصة حجز بطاقة التأهل المبكر إلى الدور الثاني من مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليج” في عندما يخوضان الجولة الرابعة الخميس، الأول أمام مضيفه غنك البلجيكي والثاني أمام ضيفه سبارتا براغ التشيكي.

ووحدهما وست هام يونايتد وليون حققا العلامة الكاملة في الجولات الثلاث السابقة، ومواصلتهما لحصد النقاط الثلاث في الجولة الرابعة مع خدمة من مطارديهما المباشرين سيخولهما حجز بطاقة مجموعتيهما إلى الدور الثاني.

وبموجب النظام الجديد للمسابقة، يتأهل أبطال المجموعات الثماني إلى الدور الثاني، فيما تخوض الأندية الوصيفة ملحقًا مع أصحاب المركز الثالث في المجموعات الثماني لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتبدو حظوظ وست هام كبيرة لتحقيق الفوز الرابع عندما يحل ضيفًا على غنك ضمن منافسات المجموعة الثامنة خصوصًا وأنه أكرم وفادته بثلاثية نظيفة في لندن في الجولة الثالثة.

ويدخل وست هام بقيادة مدربه الاسكتلندي ديفيد مويس المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه في مبارياته الخمس الأخيرة أبرزها تجريده مانشستر سيتي من لقب كأس الرابطة، وفوزه الكبير على أستون فيلا 4-1 في عقر دار الأخير ما خوله مشاركة الـ”سيتيزنس” النقاط في الدوري بفارق خمس خلف جاره اللندني تشلسي المتصدر ونقطتين خلف ليفربول الثاني.

ويمني وست هام، الفريق الوحيد مع غلطة سراي التركي لم تهتز شباكهما حتى الآن في دور المجموعات، النفس بتجديد فوزه على الفريق البلجيكي مع تعادل مطارديه المباشرين دينامو زغرب الكرواتي ورابيد فيينا النمسوي (كلاهما يملك ثلاث نقاط على غرار غنك).

وينطبق الأمر ذاته على ليون الذي يحتاج إلى تجديد فوزه على سبارتا براغ (تغلب عليه 4-3 في العاصمة التشيكية في الجولة السابقة)، مع تعادل أو خسارة رينجرز الاسكتلندي (3 نقاط) أمام مضيفه بروندبي الدنماركي صاحب المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويملك الفريق الفرنسي أقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن مع تسعة أهداف بينها خماسية لمتصدر لائحة الهدافين الدولي الكاميروني كارل توكو إيكامبي.

– باير ليفركوزن للاقتراب من التأهل –

ويأمل باير ليفركوزن الألماني في استغلال عاملي الأرض والجمهور للتغلب على ضيفه ريال بيتيس الإسباني وقطع شوط كبير نحو بلوغ الدور الثاني عبر فض شراكة صدارة المجموعة السابعة معه.

وكان ليفركوزن فرض التعادل على بيتيس 1-1 في إشبيلية في الجولة الثالثة ليرفع غلته الى سبع نقاط في صدارة المجموعة بفارق الاهداف امام الفريق الإسباني.

وفي المجموعة ذاتها، يحل سلتيك الاسكتلندي ضيفًا على فرنتسفاروش المجري، وكله أمل في تحقيق فوزه الثاني تواليًا وإلحاق الخسارة الرابعة على التوالي بمضيفه شريكه السابق في المركز الأخير.

ويسعى نابولي متصدر الدوري الايطالي الى مواصلة صحوته وتجديد فوزه على مضيفه ليغيا وارسو البولندي لانتزاع صدارة المجموعة الثالثة.

واستهل الفريق الجنوبي مشواره في المسابقة بتعادل قاتل مع مضيفه ليستر سيتي الإنجليزي 2-2، ثم مني بخسارة مفاجئة وقاتلة على أرضه أمام سبارتاك موسكو الروسي 2-3، قبل أن يستعيد توازنه بفوز كبير على الفريق البولندي بثلاثية نظيفة.

ويتخلف نابولي بفارق نقطتين عن ليغيا وارسو، وهو يدرك جيدًا أهمية النقاط الثلاث في صراعه على بطاقة المجموعة خصوصًا مع شريكه في الوصافة ليستر سيتي الذي حقق المسار ذاته في المسابقة حتى الآن (تعادل وخسارة وفوز) ويستضيف سبارتاك موسكو بعدما كان تغلب عليه 4-3 في العاصمة الروسية.

وسيكون الخطأ ممنوعًا على لاتسيو الإيطالي عندما يحل ضيفًا على مرسيليا الفرنسي في سعيه الى المنافسة على بطاقة المجموعة الخامسة.

ويحتل القطب الثاني للعاصمة الايطالية المركز الثاني برصيد أربع نقاط بفارق ثلاث خلف جالطة سراي التركي الذي يخوض اختبارًا سهلًا نسبيًا امام ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي صاحب المركز الآخير بنقطة واحدة.

لكن مهمة لاتسيو لن تكون سهلة أمام مرسيليا الساعي الى فوزه الأول في دور المجموعات بعد ثلاثة تعادلات متتالية.

ويملك موناكو الفرنسي متصدر المجموعة الثانية (7 نقاط) فرصة تعزيز حظوظه عندما يستضيف إيندهوفن الهولندي (4 نقاط)، فيما يخوض مطارده المباشر ريال سوسييداد الإسباني (5 نقاط) اختبارًا سهلًا أمام ضيفه شتورم غراتس النمسوي صاحب المركز الأخير من دون رصيد.

وتشهد المجموعة الرابعة قمة نارية بين أولمبياكوس اليوناني الثاني (6 نقاط) وضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني المتصدر (7 نقاط).

وفي المجموعة ذاتها، يلعب أنتويرب البلجيكي (نقطة واحدة) مع فنربغشة التركي (نقطتان).

وفي السادسة، يلعب النجم الأحمر بلغراد الصربي (7 نقاط) مع ميدتيلاند الدنماركي (نقطتان)، وبراغا البرتغالي (6 نقاط) مع لودوغوريتس البلغاري (نقطة واحدة).