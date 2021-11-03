تقرير: هالاند كاد ينتقل إلى ناد مغمور في ألمانيا

إيرلينج هالاند لاعب نادي بوروسيا دورتموند ومنتخب النرويج - صور Reu

أكد كريستيان كيلر المدير الرياضي السابق لنادي يان ريجينسبرج المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني أن فريقه استفسر قبل عامين عما إذا كان يمكن التعاقد مع الهداف النرويجي إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند، على سبيل الإعارة.

وقال كيلر لصحيفة “ميتل بايريشه تسايتونج” اليوم الأربعاء أن فريق أبدى أهتمامًا بضم هالاند الذي كان يبلغ من العمر 19 عامًا، آنذاك، وذلك عقب رحيله عن فريق مولده النرويجي وانضمامه إلى ريد بول سالزبورج مطلع عام .2019

وأضاف “تابعناه في النمسا، شاهدنا هالاند في واحدة من أولى المباريات بعد انتقاله لسالزبورج”.

وأشار “تجرأت وأتصلت بمسؤول بالنادي لمعرفة ما إذا كان هالاند متاحا للإعارة”.

وتابع “لقد ضحك (المسؤول) بصوت مرتفع، لكن الأمر كان يستحق المحاولة”.

وانضم هالاند إلى دورتموند في مطلع عام 2020 قادمًا من سالزبورج.

ويحظى هالاند حاليًا باهتمام عمالقة الكرة الأوروبية وألمح وكيل أعماله فولكر ستروث أن قيمة اللاعب تتراوح بين 250 و300 مليون يورو.