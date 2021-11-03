الامارات | جمهور كبير يملأ مدرجات مباراة العروبة وخورفكان في الدوري الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور كبير يملأ مدرجات مباراة العروبة وخورفكان في الدوري الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر جمهور كبير لمباراة العروبة مع خورفكان ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري أدنوك الإماراتي للمحترفين عكس أهمية المباراة بكونها تجمع فريقين لهما قاعدة جماهيرية عريضة.

وقال مصدر من نادي خورفكان لـ"الإمارات اليوم" إن عدد جمهور خورفكان لوحده بلغ نحو 850 مشجع لفريق خورفكان إضافة الى جمهور واسع من قبل اصحاب الارض فريق العروبة.

الصورة: من مباراة سابقة

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