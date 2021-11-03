شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب وأعضاء لجنة الزمالك يؤازرون الفريق قبل مواجهة الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، ومحمد الأتربي نائب رئيس اللجنة، وكل من حسين السمري المدير التنفيذي عضو اللجنة وحسين السيد وهاني بيرزي عضوي اللجنه وطارق جبريل المدير المالي عضو اللجنة على التواجد خلال تدريب الفريق الذي أقيم اليوم اليوم الذي بملعب عبداللطيف أبو رجيلة لمؤازرة الفريق قبل لقاء القمة المرتقب أمام الأهلي.

ويستعد الزمالك للقاء الأهلى المقرر له يوم الجمعة المقبل في الثامنة مساءً باستاد القاهرة في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وعقد أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة النادي جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق تدريب اليوم، وأكد أعضاء اللجنة على دعمهم التام للاعبين والجهاز الفني وثقتهم في قدرتهم على تحقيق الفوز خلال مباراة الجمعة، وفي نفس الوقت تعاهد اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تقديم مباراة تليق بأسم الزمالك وتحقيق الفوز في لقاء القمة المقبل.

وأعلن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كاريترون عن قائمة الفريق استعدادا للانتظام في معسكر مغلق اليوم الأربعاء بأحد فنادق القاهرة استعدادا للقاء الأهلي.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد .

الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، محمد عبد الغني، حسام عبدالمجيد، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح، محمد عبد الشافي .

الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمد أشرف "روقا"، يوسف إبراهيم "أوباما"، إسلام جابر، أحمد سيد "زيزو"، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أشرف بن شرقي.

الهجوم: عمر السعيد، سيف الدين الجزيري.