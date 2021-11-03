شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية:اتحاد الكرة صاحب القرار في لعب شيكابالا مباراة القمة أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو رابطة الأندية المحترفة أن مشاركة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها الثامنة مساء الجمعة المقبل في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز ، مسئولية اتحاد الكرة وهو صاحب القرار الأول والأخير في مشاركة اللاعب من عدمه.

استفسر مسئولو نادي الزمالك من رابطة الأندية عن موقف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق، بعد قرار لجنة التسوية والتحكيم بإلغاء قرار إيقافه، والذي أصدره اتحاد الكرة لمدة 8 شهور قبل أن يتم تخفيض العقوبة لـ8 مباريات، على خلفية ما حدث خلال احتفالية الزمالك ببطولة الدوري العام.

وكشف مسئولو اللجنة الأولمبية المصرية، عن أن قرار لجنة التسوية والتحكيم برفع الإيقاف عن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، ملزم لاتحاد الكرة وعلى المسئولين فى الجبلاية تنفيذ القرار، مؤكدين أنه طبقاً لقانون الرياضة الجديد وفقاً للمادة 66 حتى المادة 72 الخاص بتشكيل مركز التحكيم والتسوية ، وأنها خاصة بالمنازعات الرياضية وقراراتها ملزمة على جميع الهيئات الرياضية وفقاً للقانون، مضيفاً أن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا ليس هو صاحب الحق فى التدخل أو تعديل عقوبة شيكابالا كما تردد من مسئولى الجبلاية، مشدداً على أن قرارات مركز التحكيم تخضع للقانون المصرى وعلى اتحاد الكرة تنفيذ القرارات الصادرة من المركز.