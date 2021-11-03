الجونة يحتفل بعيد ميلاد لاعبه الصاعد سيف العجوز

القاهرة - سامية سيد - احتفل نادي الجونة بعيد ميلاد لاعبه الصاعد سيف العجوز، مواليد 2001، وأحد الرهانات التي يعول عليها رضا شحاته لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبل، بعدما أظهر امكانيات كبيرة مع فريق الشباب بالنادي.

ويستضيف الفريق الساحلي، نظيره فاركو الصاعد حديثًا لمنافسات الدوري الممتاز، مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة المحلية، على ستاد خالد بشارة.

ويحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر ضمن جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد نقطة وحيدة بعد خسارته الأخيرة على يد نظيره مصر المقاصة بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الماضية من المسابقة المحلية.

وقد افتتح الفريق الساحلي في الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز بالتعادل الإيجابي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما في الجولة الأولى من المسابقة المحلية