شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على الزمالك فى القيمة التسويقية.. وبيرسي تاو وبن شرقي الأغلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك مع نظيره الأهلى فى إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز، باستاد القاهرة الدولى، فى القمة 123 بين الفريقين، ومن المقرر ان تقام المباراة الجمعة المقبل الموافق 5 نوفمبر ، فى تمام الثامنة مساء وسط ترقب من جمهور الفريقين لنتيجة اللقاء خاصة وأن مباريات الفريقين تحمل طابع الندية والإثارة.

ويتفوق الأهلي علي نظيره الزمالك في القيمة التسويقية للاعبين وفقاً لموقع ترانسفير ماركت ، حيث وصلت القيمة التسويقية لكتيبة المارد الأحمر إلى 530 مليونا و950 ألف جنيه وهي الأعلي في بطولة الدوري المصري، فيما جاءت القيمة التسويقية للاعبي القلعة البيضاء 336 مليون جنيه .

ويعتبر الجنوب الأفريقي بيرسي تاو الوافد الجديد فى صفوف النادي الأهلى هو الأعلي في القيمة التسويقية بين لاعبي الفريق الأحمر حيث وصلت إلى 54 مليون 461 ألف جنيه، بينما يعتبر المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك هو الأعلي بين لاعبي الفريق الأبيض حيث وصلت قيمته التسويقية إلى 39 مليون و938 ألف جنيه.