شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس محاضرة كارتيرون للاعبى الزمالك قبل معسكر الإعداد لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين داخل ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة عقب الانتهاء من التدريبات التأهيلية بالمران عصر اليوم الأربعاء.

وشرح كارتيرون للاعبي الفريق بعض الأمور الخططية، بجانب أدوار خاصة سيقومون بتنفيذها على هامش المران، حيث حدد المدير الفنى لكل لاعب الأدوار المكلف بها من حيث الأدوار الدفاعية والهجومية.

كما قام المدرب بتحفيز اللاعبين ومطالبتهم بالتركيز خلال الفترة الحالية ولحين مواجهة الأهلى بالقمة 123 بالدورى، وشدد باتريس كارتيرون على عدم الإلتحام بقوة أثناء التدريب حتى لا يتعرض أى لاعب للإصابة.

وخاض اللاعبين فقرة خططية، تحت قيادة كارتيرون، وقام اللاعبون بالتدريب على جمل فنية خاصة، كذلك حرص كارتيرون على إيقاف الفقرة أكثر من مرة لإعطاء التعليمات وتوجيه اللاعبين.

ومن المقرر أن يعلن كارتيرون المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق عقب التدريب للانتظام في معسكر مغلق اليوم الأربعاء عقب التدريب استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام النادي الأهلي والمقرر له في الثامنة مساء الجمعة المقبل بالجولة الثالثة للدوري الممتاز باستاد القاهرة الدولي.