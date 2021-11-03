شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب .. ياسر رضوان: أهوى مشاهدة المباريات وأشاهد أفلام الزعيم وأحب الملابس الكاجوال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب ياسر رضوان نجم الأهلى الأسبق .ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟
مشاهدة المبارياتهل تحب دخول المطبخ ؟
أحياناما الأكلة التى تفضلها؟
المشوياتمن نجمك المفضل من الممثلين ؟
عادل اماممن مطربك المفضل ؟
محمد منيربتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوالمن لاعبك المفضل فى كرة القدم؟
محمد صلاح