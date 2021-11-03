منتخب اليد يواجه مقدونيا ودياً فى المركز الاولمبي

القاهرة - سامية سيد - يستضيف المركز الأولمبي بالمعادي، وديتي المنتخب الوطني لكرة اليد أمام منتخب مقدونيا المقرر لهما يومي الجمعة والسبت المقبلين، استعدادا لخوض بطولة الأمم الأفريقية خلال شهر يناير المقبل في المغرب.

وتأكد غياب أحمد هشام دودو لاعب منتخب اليد المحترف فى صفوف نيم الفرنسى عن الفراعنة فى أمم أفريقيا المقبلة بالمغرب بعد تبين إصابته بقطع جزئى فى الرباط الصليبى .

كما تبين غياب دودو عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 6 شهور .

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الذهبي الودية عن نظام البطولة التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس يومي 7 و9 يناير المقبل، ويشارك بها أربعة منتخبات هي: فرنسا والدنمارك والنرويج ومصر.

وأسفر نظام البطولة عن مواجهة المنتخب الوطني المصري مع الدنمارك، بينما يلتقي المنتخب الفرنسي مع النرويج في 7 يناير، ويلتقي الفائز مع الفائز والخاسر مع الخاسر 9 يناير.

وتعد بطولة الدوري الذهبي هي المحطة الأخيرة في برنامج إعداد المنتخب الوطني للرجال للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من 13 إلى 24 يناير المقبل.