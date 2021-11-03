شكرا لقرائتكم خبر عن 51 هدفاً تنصب أشرف بن شرقي ملكاً على أجانب الزمالك قبل القمة 123 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدي من نوع خاص، يدخله قطبي الكرة المصرية الفني للنادي الأهلي، عندما يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة القمة في تمام الثامنة مساء الجمعة، والتي تجمع الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، في لقاء لا يخلو من المتعة والإثارة.

ويتصدر المغربي أشرف بن شرقي، قائمة أكثر الأجانب فاعلية مع نادي الزمالك برصيد 51 هدفاً بعدما سجل 32 هدفاً وصنع 19 هدفاً أخر مع الفريق الأبيض.

ـ حمزة المثلوثي

شارك في: 29 مباراة

صنع: 3 أهداف

ـ أشرف بن شرقي

شارك في: 81 مباراة

سجل: 32 هدفاً

صنع: 19 هدفاً

ـ سيف الدين الجزيري

شارك في: 26 مباراة

سجل: 5 أهداف

صنع: 6 أهداف

ـ محمد أوناجم

شارك في: 45 مباراة

سجل: 3 أهداف

صنع: 9 أهداف