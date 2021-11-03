شكرا لقرائتكم خبر عن أوليفيرا يخصص برنامج تدريبى لثلاثى حراسة المرمى قبل قمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع البرازيلي أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى فريق الزمالك، برنامجا تدريبيا خاصا لمحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد نديم حراس مرمى الفريق، وذلك على هامش المران عصر اليوم الأربعاء بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وقام أوليفيرا بتدريب ثلاثي حراسة مرمى الفريق على التعامل مع الكرات داخل المنطقة، وكذلك الكرة العرضية والتسديدات الأرضية القوية البعيدة المدى، كما قام مدرب حراس الزمالك بتوجيه تعليمات فنية لأبو جبل وعواد ونديم على هامش الفقرة.

وخاض لاعبو الزمالك، فقرة بدنية خاصة داخل مجمع الصالات الدولية بالقلعة البيضاء ، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون، وأدى اللاعبون تدريبات إطالات وتقوية عضلات، تحت قيادة فرناندو مخطط الأحمال بالجهاز الفني.

ومن المقرر أن يعلن كارتيرون عن قائمة الفريق عقب التدريب للانتظام في معسكر مغلق اليوم الأربعاء عقب التدريب استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام النادي الأهلي والمقرر له في الثامنة مساء الجمعة المقبل بالجولة الثالثة للدوري الممتاز باستاد القاهرة الدولي.

فى سياق أخر، تعجب مسئولي اللجنة الأولمبية المصرية، من عدم تنفيذ اتحاد الكرة لقرار لجنة التسوية والتحكيم برفع الإيقاف عن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك ، حيث أن القرار ملزم لاتحاد الكرة وعلى المسئولين فى الجبلاية تنفيذ القرار.

وأكد مصدر مسئول داخل اللجنة الأولمبية المصرية ، أنه طبقاً لقانون الرياضة الجديد وفقاً للمادة 66 حتى المادة 72 الخاص بتشكيل مركز التحكيم والتسوية ، وأنها خاصة بالمنازعات الرياضية وقراراتها ملزمة على جميع الهيئات الرياضية وفقاً للقانون ، مضيفاً أن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا ليس هو صاحب الحق فى التدخل او تعديل عقوبة شيكابالا كما تردد من مسئولى الجبلاية ، مشدداً على أن قرارات مركز التحكيم تخضع للقانون المصرى وعلى اتحاد الكرة تنفيذ القرارات الصادرة من المركز .

وكان مسئولو اتحاد الكرة قد أكدوا أن قرارات مركز التسوية والتحكيم برفع الإيقاف عن شيكابالا، والذى أصدره اتحاد الكرة علي خلفية احداث تسليم درع الدورى الموسم الماضى، قرارات غير ملزمة و إيقاف شيكابالا نهائي.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أن الاتحاد الدولي فيفا هو صاحب الحق الوحيد في تعديل عقوبة شيكابالا في حالة اللجوء إليه من قبل نادي الزمالك ، بينما مركز التسوية و التحكيم ليس له قرار على اتحاد الكرة.