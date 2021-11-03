شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة مكافحة المنشطات تعلن عقوبة إيقاف كريم بامبو في بيان رسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" ، بيان رسمي توضح فيه إيقاف كريم بامبو لاعب البنك الأهلي ، 4 أشهر لانتهاك قواعد مكافحة المنشطات، بناء علي قرار من لجنة الاستماع والعقوبات .

و كان كشف مسئولو البنك الأهلى سر غياب كريم بامبو مهاجم الفريق عن المباراة الافتتاحية في الدورى الممتاز أمام طلائع الجيش بسبب إيقافه 4 شهور بعدما تناول بعض الأدوية المحظورة لإنقاص الوزن، وعقب إجراء بعض الفحوصات تبين أن تلك الأدوية محظورة وتم إيقافه لمدة 4 شهور.

وأوضح مسئولو البنك الأهلى خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن هذا الأمر تم كشفه منذ فترة طويلة ولم يتم الإفصاح عنه ولكن هناك تحقيقات تجرى داخل الفريق لمعرفة الحقيقة كاملة لاتخاذ القرارات المناسبة، وهل تناول اللاعب الدواء عن عدم العلم بأنه محظور أم أنه يعلم خطورته وتناوله.

ومن جانب آخر، يستعد فريق البنك الأهلى لملاقاة نظيره الأهلى ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب السلام.

ويسعى خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلى لاستغلال الحالة المعنوية العالية للاعبى الفريق عقب الفوز على طلائع الجيش في المباراة الافتتاحية لبطولة الدورى المصرى الممتاز، والخروج من مواجهة الأهلى بنتيجة إيجابية لحصد أكبر عدد من النقاط في بداية انطلاق البطولة.



