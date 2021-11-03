شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي فى التالتة شمال .. والزمالك فى التالتة يمين بمباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص مسئولى هيئة استاد القاهرة الدولي ، الدرجة التالتة شمال لجماهير النادي الاهلي ، والدرجة التالتة يمين لجماهير الزمالك ، في مباراة القمة المنتظرة والمقرر أقامتها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري .

وقرر مسئولى استاد القاهرة الدولي ، فتح أبواب الاستاد لدخول الجماهير فى تمام الساعة الثالثة عصراً فى مباراة القمة بين الأهلى والزمالك والمقرر إقامتها فى تمام الساعة 8 مساء .

وتقام مباراة القمة ستقام على استاد القاهرة بحضور 2000 متفرج ، بواقع ألف مشجع لكل فريق .

وشدد اللواء علي درويش مدير استاد القاهرة أن الملعب جاهز لاستقبال جميع المباريات ، سواء فى بطولة الدورى المصرى ودورى أبطال أفريقيا ومباريات المنتخب الوطنى.

وأضاف على درويش "ملعب استاد القاهرة سيخرج فى صورة عالمية، وانتهينا من كل الترتيبات بما فيها تغيير دكة البدلاء ودهان ممرات اللاعبين وتجهيز الأرضية بشكل مميز يليق بمباراة القمة".