شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينعى على عبد الهادى أحد مؤسسي كرة اليد بالقلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنعي اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب وفاة علي عبد الهادي محمد مدرب فريق اليد الأسبق بنادي الزمالك وأحد مؤسسي كرة اليد في القلعة البيضاء.

وحرص أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة النادي على التقدم بخالص العزاء لأسرة الراحل، خاصة وأنه كان أحد مؤسسي كرة اليد بالقلعة البيضاء.

وتتقدم إدارة النادي بخالص العزاء لأسرة الراحل داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فى سياق أخر، يعود دورى محترفين كرة اليد للرجال لإستئناف جولاته مرة أخرى بدءا من يوم 11 نوفمبر الجارى بالجولة الـ 13 بعد إنتهاء الإسبوع الدولى.

واستقر الجهاز الفني على لعب مباراتين وديتين خلال الأسبوع الدولي، مع منتخب مقدونيا يومي 5 و6 نوفمبر، حيث سيحضر المنتخب المقدوني إلى القاهرة قبل 24 ساعة من موعد المباراة الأولى.

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الذهبي الودية عن نظام البطولة التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس يومي 7 و9 يناير المقبل، ويشارك بها أربعة منتخبات هي: فرنسا والدنمارك والنرويج ومصر.

وأسفر نظام البطولة عن مواجهة المنتخب الوطني المصري مع الدنمارك، بينما يلتقي المنتخب الفرنسي مع النرويج في 7 يناير، ويلتقي الفائز مع الفائز والخاسر مع الخاسر 9 يناير.

وتعد بطولة الدوري الذهبي هي المحطة الأخيرة في برنامج إعداد المنتخب الوطني للرجال للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من 13 إلى 24 يناير المقبل.