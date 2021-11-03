شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أحمد ياسر ضمن 22 لاعباً في قائمة البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 22 لاعباً للدخول في معسكر مغلق اليوم ستعدادا لمواجهة فريق الإسماعيلي في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها في الثالثة عصر غداً الخميس علي ستاد بتروسبورت.

وجاءت القائمة علي النحو التالي :

أحمد السعدني ومحمود الزنفلي في حراسة المرمى

احمد ياسين وأمير مدحت وأحمد العش وعاصم صلاح وإسحاق يعقوبو وأسامة ابراهيم ومحمد مصطفي ميدو في خط الدفاع

محمد فتحي ومعروف يوسف ومحمد عبد الرحمن لعبه و أحمد سعيد ومحمود سيد و محمد حامد و محمد هلال ومحمد بسيوني ومحمود قاعود و موسي دياوارا وأحمد ياسر في خط الوسط

فادي فريد وأسامة فيصل في خط الهجوم .

وشهدت القائمة عودة أحمد ياسر للقائمة بعد إكتمال الجاهزية الفنية والبدنية للاعب الذي غاب عن مباريات الفريق بسبب الإصابة التي لحقت به في ختام الموسم الماضي.

ويأتي فريق البنك الأهلي في المركز السابع برصيد ثلاثة نقاط جمعها بالفوز في المباراة الأولي علي طلائع الجيش بثلاثية نظيفة وخسر الثانية أمام الأهلي بهدف وحيد ويسعي للفوز بنقاط مباراة الإسماعيلي للتقدم خطوات مهمة في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.