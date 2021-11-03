شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتابع استعدادات منتخب مبتورى الأطراف قبل السفر إلى تنزانيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز ممثلا عن إدارة نادي بيراميدز، على زيارة فريق النادي لكرة القدم لمبتوري الأطراف والمنتخب الوطني، خلال تدريباتهم بالمركز الأولمبي بالمعادي، من أجل دعمهم قبل السفر إلى العاصمة التنزانية دار السلام، والمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تقام خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر.

ويشارك المنتخب المصري في البطولة بقائمة تضم 12 لاعبا من بينهم 11 لاعبا من صفوف نادي بيراميدز الذي أعلن في وقت سابق عن تكوين أول فريق لمبتوري الأطراف في الكرة المصرية، بالإضافة إلى لاعب آخر محترف في الخارج.

وحرص هاني سعيد على دعم الفريق والجهاز الفني والتأكيد على المساندة المستمرة لهم ومتابعة تدريباتهم المتواصلة استعدادا للمشاركة في البطولة القارية، ونقل لهم المدير الرياضي، تحية المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي، الذي يهتم بكل التفاصيل الخاصة بالفريق ومتابعة احتياجاتهم أولا بأول، خاصة وأن بيراميدز هو أول نادي مصري يكون فريقا لكرة القدم لمبتوري الأطراف، ويعمل على أن يكون هناك اهتماما كبيرا بهؤلاء الأبطال ودعمهم وتنظيم دوري خاص بهم.

وتشارك في البطولة التي تقام بتنزانيا 16 دولة أفريقية، وهم أنجولا حامل اللقب ونيجيريا وصيف البطل، وليبيريا حامل البرونزية، وتنزانيا البلد المضيف، إضافة إلى الكاميرون وسيراليون وكينيا وغينيا وغانا والمغرب وأثيوبيا وأوغندا وزنجبار وجامبيا وتوجو ورواندا بالإضافة إلى المنتخب المصري.

والتقى المدير الرياضي خلال زيارته مع مسئولي المنتخب ومع محمد عادل حسني الرئيس الشرفي للعبة، وفي حضور سامي أباظة مسئول الخدمة الاجتماعية بنادي بيراميدز والمسئول عن ملف متابعة فريق مبتوري الأطراف.