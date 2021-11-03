شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلي يقرر فك الحظر عن جماهير النادى على مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة نادي الاسماعيلي برئاسة يحيي الكومي ، بيان رسمي يعلن فيه فتح صفحة جديدة مع جماهير الفريق خاصة علي منصات التواصل الإجتماعي ، حيث قرر المجلس فك الحظر عن جماهير النادى على مواقع التواصل الإجتماعي .

وجاء نص البيان كالتالي ..

صرح المهندس يحيي الكومي رئيس مجلس إدارة نادي الاسماعيلي ، أنه مع بداية عهد المجلس الجديد قرر مجلس الإدارة فتح صفحة جديدة مع جماهير النادي في كل مكان وخاصة علي منصات التواصل الإجتماع الخاصة بالنادي ، حيث قرر مجلس الإدارة برئاسة يحيي الكومي فك الحظر عن جماهير النادي والتي تم حظرها بسبب الهجوم علي مجالس الإدارات السابقة .

وتابع البيان ، "وطالب مجلس الإدارة من جماهير الناجي العظيمة في كل مكان عدم التجاوز مرة أخري تجاه أي فرد سواء من مجالس إدارات سابقة أو فيه عهد المجلس المنتخب الجديد لإظهار الرقي الذي تشتهر به جماهير النادي الاسماعيلي في كل مكن .



