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اللجنة الأولمبية: اتحاد الكرة ملزم برفع الإيقاف عن شيكابالا

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القاهرة - سامية سيد - تعجب مسئولي اللجنة الأولمبية المصرية، من عدم تنفيذ اتحاد الكرة لقرار لجنة التسوية والتحكيم برفع الإيقاف عن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك ، حيث أن القرار ملزم لاتحاد الكرة وعلى المسئولين فى الجبلاية تنفيذ القرار.

وأكد مصدر مسئول داخل اللجنة الأولمبية المصرية ، أنه طبقاً لقانون الجديد وفقاً للمادة 66 حتى المادة 72 الخاص بتشكيل مركز التحكيم والتسوية ، وأنها خاصة بالمنازعات وقراراتها ملزمة على جميع الهيئات الرياضية وفقاً للقانون ، مضيفاً أن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا ليس هو صاحب الحق فى التدخل او تعديل عقوبة شيكابالا كما تردد من مسئولى الجبلاية ، مشدداً على أن قرارات مركز التحكيم تخضع للقانون المصرى وعلى اتحاد الكرة تنفيذ القرارات الصادرة من المركز .

وكان مسئولو اتحاد الكرة قد أكدوا أن قرارات مركز التسوية والتحكيم برفع الإيقاف عن شيكابالا، والذى أصدره اتحاد الكرة علي خلفية احداث تسليم درع الدورى الموسم الماضى، قرارات غير ملزمة و إيقاف شيكابالا نهائي.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أن الاتحاد الدولي فيفا هو صاحب الحق الوحيد في تعديل عقوبة شيكابالا في حالة اللجوء إليه من قبل نادي الزمالك ، بينما مركز التسوية و التحكيم ليس له قرار على اتحاد الكرة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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