شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن الطورائ فى مران الزمالك.. تدوين ملاحظات وإصلاح الأخطاء استعدادا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الزمالك، فقرة خططية على هامش المران عصر اليوم الأربعاء بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.

وقام اللاعبون بالتدريب على جمل فنية خاصة ، كذلك حرص كارتيرون على إيقاف الفقرة أكثر من مرة لإعطاء التعليمات وتوجيه اللاعبين.

كما حرص كارتيرون ومعاونوه على تدوين كل الملاحظات الخاصة بالفقرة، استعدادا للمواجهة المقبلة أمام الأهلي.

وسبق العمل التكتيكى ، خوض اللاعبين ، فقرة بدنية خاصة داخل مجمع الصالات الدولية بالقلعة البيضاء ، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون.

وأدى اللاعبون تدريبات إطالات وتقوية عضلات، تحت قيادة فرناندو مخطط الأحمال بالجهاز الفني.

وعقب الفقرة البدنية، عقد كارتيرون، محاضرة فنية على اللاعبين داخل الملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وشرح كارتيرون للاعبي الفريق بعض الأمور الخططية، بجانب أدوار خاصة سيقومون بتنفيذها على هامش المران.

ومن المقرر أن يعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق عقب التدريب للانتظام في معسكر مغلق اليوم الأربعاء عقب التدريب استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام النادي الأهلي والمقرر له في الثامنة مساء الجمعة المقبل بالجولة الثالثة للدوري الممتاز باستاد القاهرة الدولي.