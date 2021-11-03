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مصر تستضيف بطولة العالم للرماية المؤهلة لباريس 2024 أكتوبر المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كشف حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية، عن تنظيم مصر لبطولة العالم للمسدس و البندقية أكتوبر المقبل و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .

 

وأكد حسنى مسبقا على إستضافة مصر لكأس العالم لضغط الهواء 27 فبراير المقبل بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة . 

 

 

وشهدت المدينة الأولمبية مؤخرا بطولة العالم للأطباق المروحية كأول بطولة تلعب على ميادين الرماية .

 

 

ونجح حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية فى الاستمرار فى منصبه لمدة 4 سنوات قادمة للدورة الثالثة  بعد الفوز بـ 15 صوت مقابل  4 أصوات لمحمد عزمى منافسه . 

 

ونجح فى العضوية كلا من ،  السيد مخيمر و عبد الرازق محمد و أحمد تامر و عماد عليش و خالد البهتيمي وخالد إبراهيم العقاد و إسلام على .

 

وشهدت العمومية اكتمال النصاب القانونى لانتخابات اتحاد الرماية بحضور 19 من أصل 19عضوا لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد خلال الأربع سنوات المقبلة .

 

وشهدت الرماية مؤخرا ، حصول  مصر على 30 ميدالية متنوعة فى بطولة العالم للأطباق المروحية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية ، منها 8 ميداليات فى منافسات الفردى ببطولة العالم الأمر الذي عكس تطور رياضة الرماية المصرية لتنضم لسلسلة النجاحات التي تحققها المصرية في كافة المحافل الدولية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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