شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2003 يشارك في دورة شمال افريقيا الودية بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولي اتحاد الكرة ، مشاركة منتخب 2003 بقيادة محمود جابر في دورة شمال افريقيا الودية بتونس المقرر اقامتها نهاية شهر نوفمبر الجاري ، بمشاركة مصر وتونس و الجزائر و ليبيا .

من ناحية أخرى، صرف اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء 3 ملايين جنيه لجميع الحكام، عبارة عن مستحقات قضاة الملاعب عن شهر أكتوبر الماضى عن مباريات الأقسام الأول والثاني والثالث والرابع لمسابقة الدوري العام بالإضافة إلى مسابقات الجمهورية للشباب والناشئين للقسمين الأول والثاني ومسابقة كرة الصالات.

قرر اتحاد الكرة صرف مستحقات الحكام بصفة شهرية دون تأخير، بعد الاجتماع الذى عقد بين عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، وأعضاء اللجنة التى تدير الجبلاية.

كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن الحكم الدولى محمد عادل هو المرشح الأول لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الثالث بالدورى.

وقال مسئولو الجبلاية إن إسناد مهمة إدارة مباراة الأهلى والإسماعيلى بالأسبوع الأول بالدورى للحكم محمد عادل، لا يؤثر على حظوظه لإدارة القمة خاصة وأنه قدم مستوى جيد فى المباراة ولم يرتكب أى أخطاء.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أن الحكم إبراهيم نور الدين هو المرشح الثانى لإدارة المباراة، وسيتم اعلان أسماء الطاقم كاملا مساء الخميس المقبل.