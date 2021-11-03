شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مقدونيا يصل فى الساعات الأولى من صباح الجمعة لخوض وديتى فراعنة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل منتخب كرة اليد المقدوني إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح الجمعة إستعدادا لخوض وديتى الفراعنة يومى الجمعة و السبت .

واستقر الجهاز الفني على لعب مباراتين وديتين خلال الأسبوع الدولي، مع منتخب مقدونيا يومي 5 و6 نوفمبر الجارى إستعدادا لأمم أفريقيا المقبلة فى يناير بالمغرب .

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الذهبي الودية عن نظام البطولة التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس يومي 7 و9 يناير المقبل، ويشارك بها أربعة منتخبات هي: فرنسا والدنمارك والنرويج ومصر.

وأسفر نظام البطولة عن مواجهة المنتخب الوطني المصري مع الدنمارك، بينما يلتقي المنتخب الفرنسي مع النرويج في 7 يناير، ويلتقي الفائز مع الفائز والخاسر مع الخاسر 9 يناير.

وتعد بطولة الدوري الذهبي هي المحطة الأخيرة في برنامج إعداد المنتخب الوطني للرجال للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من 13 إلى 24 يناير المقبل.