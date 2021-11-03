7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة الصرية اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الأهلي يجهز أكرم توفيق لمواجهة الزمالك بالمسكنات بعد إصابة قصبة الركبة ،طبيب الأهلى يبلغ موسيمانى بجاهزية الشناوى الطبية لمواجهة الزمالك ،رابطة الأندية: مباراة الزمالك والأهلى فى موعدها باستاد القاهرة.

رابطة الأندية: مباراة الزمالك والأهلى فى موعدها باستاد القاهرة

أكد مسئولو رابطة الأندية المحترفة أن مباراة الزمالك والأهلى ستقام فى الثامنة مساء الجمعة المقبل ضمن مواجهات الجولة الثالثة للدورى الممتاز، ولا نية لتأجيلها أو تغيير الملعب.

طبيب الأهلى يبلغ موسيمانى بجاهزية الشناوى الطبية لمواجهة الزمالك

أبلغ أحمد أبو عبلة طبيب النادى الأهلى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، بجاهزية محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأساسى لمواجهة الزمالك بعد تعافيه بشكل كامل من تمزق العضلة الخلفية، الذى تعرض له مؤخراً وأبعده عن مباريات الفريق الأحمر، ويواجه الأهلى الزمالك يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى العام. رئيس استاد القاهرة : هناك محاولات لاستضافة مباراة مصر ضد الجابون أكد اللواء علي درويش رئيس هيئة ستاد القاهرة، أن هناك محاولات لإستضافة مباراة منتخب مصر ضد الجابون بالجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 والمقرر إقامتها يوم 16 نوفمبر الجاري ، مشيراً إلى ان البرتغالي كيروش المدير الفني للمنتخب أبدى رغبته فى خوض مباراة الجابون فى استاد القاهرة .

الأهلي يجهز أكرم توفيق لمواجهة الزمالك بالمسكنات بعد إصابة قصبة الركبة

يُجهز الجهاز الطبي للنادي الأهلي أكرم توفيق مدافع الفريق بالمسكنات استعدااداً لمواجهة الزمالك ببطولة الدوري العام والمقرر اقامتها الجمعة المقبل على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري العام.

عرض إماراتى لطاهر محمد تمهيداً للرحيل عن الأهلى فى الشتاء

تلقى طاهر محمد طاهر مهاجم الأهلى عرضاً من إحدى شركات التسويق، التى أحضرت عرضاً من أحد الأندية الإماراتية تمهيداً لرحيل اللاعب عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوى المقبل، وطلب طاهر من الجهاز الفنى لناديه بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى تحديد موقفه، سواء بوجود حاجة لخدماته أم لا خلال الفترة القادمة، خاصة بعد استبعاده من المباريات الأخيرة.