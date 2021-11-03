قبل مباراة القمة .. تعرف على "ملك الاسيست" بعد انتهاء الجولة الثانية فى الدوري

القاهرة - سامية سيد - يترقب جماهير الكرة المصرية ، مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر أقامتها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري، على استاد القاهرة الدولي، ويمتلك الفريقين كتيبة كبيرة من اللاعبين المميزين التي يراهن عليهم كلا المديرين الفنيين فى الفريقين .

وبعد أنتهاء مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز ، والتي شهدت تألق العديد من اللاعبين خاصة الذين ساهموا فى صناعة الأهداف التي وصلت 54 هدف ، حيث احتل 3 لاعبين المركز الأول في الاكثر صناعة للأهداف بعد انتهاء جولتين فى بطولة الدوري .

ويعتبر محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي ،من أكثر من ساهم فى صناعة الأهداف حيث صنع هدفين مع الفريق فى مباراة الجولة الأولى أمام النادى الاسماعيلى والتي انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة .