خطة بديلة قد تنقل محمد صلاح إلى ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن النجم المصري محمد صلاح سينضم لريال مدريد في حال عدم التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.



ويضع ريال مدريد التعاقد مع مبابي على رأس أولوياته، ولكن حتى اليوم لم يتم الانتهاء من حسم الأمر بعد، خاصة وأن النادي الباريسي يعارض انتقاله حاليا نظرا لأن عرض العملاق الإسباني الصيف الماضي لم يكن مقنعا لسان جيرمان.

ولذلك يعمل النادي الملكي على خطة بديلة في حال لم تؤت عملية مبابي ثمارها في النهاية، ووفقًا لمصادر مقربة من صحيفة ”تودوفيتشاجيس“ الإسبانية فإن صلاح البالغ عمره 29 عاما يحظى بإعجاب الإدارة الرياضية في ريال مدريد، كما أنه لم يجدد بعد عقده مع ليفربول الإنجليزي ويرى النادي الملكي في ذلك فرصة للتعاقد معه.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يرتبط فيها صلاح بالانتقال لريال مدريد، ولكن هذه المرة ستتم التلبية لظروف مثالية للطرفين.