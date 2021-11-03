إيمري يحسم موقفه من مفاوضات نيوكاسل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 نوفمبر 2021

أكد المدرب الإسباني يوناي إيمري، المدير الفني لنادي فياريال الإسباني، على استمراره مع فريقه الحالي.



ووفقا لما ذكرته قناة ”بي إن سبورتس“ في نبأ عاجل لها، يوم الأربعاء، فإن ”إيمري نفى رحيله إلى نيوكاسل يونايتد، بعد ارتباط اسمه بالنادي الإنجليزي لخلافة ستيف بروس“.

وتسعى الإدارة الجديدة للنادي، والتي استحوذ عليها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إلى التعاقد مع مدرب يقود الفريق للهروب من حسابات الهبوط.

ويمتلك إيمري عقدا حتى صيف 2023 مع ناديه الإسباني الحالي.

وأشارت تقارير، أمس الثلاثاء، إلى إن إدارة نيوكاسل لن تمانع من تحمل تكلفة فسخ عقده للحصول على خدماته لتدريب الفريق الذي يحتل المركز قبل الأخير في الدوري برصيد 4 نقاط، بعد 10 جولات من بداية الموسم في الدوري الإنجليزي.

ويعتبر المدرب البالغ 49 عاما، صاحب سيرة ذاتية قوية لتدريبه لأندية، مثل: آرسنال، إشبيلية وباريس سان جيرمان، وتتويجه بلقب الدوري الأوروبي في 4 مناسبات مختلفة.

ولا يحظى إيمري ببداية جيدة مع فياريال في الدوري الإسباني، حيث يحتل الفريق المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة بعد مرور 12 جولة، مع فشل الفريق في الفوز بآخر 4 جولات، وتحقيقه الفوز مرتين فقط.