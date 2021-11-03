شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات القمة شاهدة على مولد "11 نجم" بالأهلى قبل الديربى 123 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحل الأهلي ضيفًا على الزمالك مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري المصري ، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي، والتي يترقبها الجميع وتعد من أقوى وأقدم الدربيات على مستوى العالم.
مباريات القمة شاهدة على مدى تاريخها ميلاد العديد من النجوم من خلال تألقهم اللافت في مباريات القمة، وكانت سببًا في حفر أسمائهم بأحرف من نور في عقول وقلوب عشاق الساحة المستديرة بشكل عام والجماهير الحمراء بشكل خاص.
نرصد في السطور التالية، أبرز 11 نجم بالأهلي في مباريات القمة:
– محمد بركات «الزئبقي»، نجم الأهلي السابق، وأحد أفراد جيل الألفية الذهبي، الذي لم يتذوق طعم الخسارة أمام الزمالك بعدما خاض 18 مباراة، انتهت 13 منها بفوز الأهلي، وانتهت 5 مباريات بنتيجة التعادل، ونجح بركات في زيارة شباك الزمالك في 5 مناسبات، بواقع 4 أهداف في دوري أبطال إفريقيا، وهدف وحيد في بطولة الدوري، ويعد بركات الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين في البطولات الإفريقية برصيد 4 أهداف بالتساوي مع محمد أبو تريكة.
– عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق، وأحد أضلاع المثلث الهجومي، الأخطر لفريق الأهلي، الذي نجح في زيارة شباك الزمالك في 10 مناسبات في مختلف المسابقات، بواقع 6 أهداف في بطولة الدوري الممتاز، ليصبح الهداف التاريخي الثاني بعد أبو تريكة للقاءات الفريقين في الدوري، كما سجل متعب 3 أهداف في مواجهات الفريقين بكأس مصر، وهدفًا وحيدًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
– صفوت عبد الحليم «المايسترو الصغير»، قائد الفريق الأول لكرة القدم في حقبة السبعينات «ما يُعرف بجيل التلامذة»، لاعب وسط الأهلي السابق، لم يعرف طعم الهزيمة أمام الزمالك ونجح في زيارة شباك الفريق الأبيض في مناسبة واحدة.
– خالد بيبو، مهاجم الأهلي السابق، الذي دوَّن اسمه بأحرف من نور في تاريخ لقاءات القمة، بعدما أصبح اللاعب الوحيد الذي نجح في تسجيل 4 أهداف في مباراة واحدة «سوبر هاتريك»، وذلك في المباراة الشهيرة التي جمعت الفريقين مساء الخميس 16- 5-2002، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 6-1، ليرفع بيبو غلة أهدافه في شباك الزمالك إلى 5 أهداف جميعها في بطولة الدوري الممتاز.
– مؤمن زكريا، لاعب خط الوسط الموهوب، تألق في مواجهات الزمالك، بعدما نجح في مزاحمة الكبار، وتمكن من تسجيل 5 أهداف في الشباك البيضاء بواقع 4 أهداف في بطولة الدوري، وهدف وحيد في بطولة كأس السوبر المحلي.
– وليد سليمان، لاعب الفريق الحالي، وأحد أهم عناصره بوجوده المؤثر في ترجيح كفة الأهلي، خصوصًا في مباريات الزمالك، حيث نجح «الحاوي» في زيارة شباك الزمالك في 4 مناسبات بواقع 3 أهداف في بطولة الدوري الممتاز، وهدف وحيد في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
– محمود مختار التتش، رمز الأهلي الكبير، وأحد نجوم الكرة المصرية في حقبة العشرينات والثلاثينات، الذي خاض العديد من مباريات القمة، وكان له بصمة واضحة بعدما نجح في هز شباك الأبيض في 13 مناسبة، بواقع 10 أهداف في مواجهات الفريقين بدوري منطقة القاهرة، وهدفين في بطولة كأس السلطان، وهدف وحيد في بطولة كأس مصر.
– السيد محمد عطية توتو، مهاجم الأهلي السابق في حقبة الخمسينات، الذي كتب اسمه بأحرف من نور في تاريخ مواجهات الفريقين، بعدما سجل 8 أهداف، بواقع 7 أهداف في بطولة الدوري الممتاز، وظل الهداف التاريخي للقاءات الفريقين في الدوري على مدى نصف قرن، حتى نجح أبو تريكة في معادلة رقمه في الألفية الجديدة، بالإضافة إلى هدف وحيد له في شباك الزمالك ببطولة كأس مصر.
_محمد شريف، مهاجم الأهلي الحالي والذي نجح في تسجيل اسمه بأحرف من نور بعدما حسم القمة رقم 121 لصالح فريقه في قمة الدور الأول للموسم الماضي 2020 / 2021 بعدما سجل هدفي فوز فريقه في مرمى الزمالك، رغم أن الأفضلية كانت للفريق الأبيض بسبب النقص العددي الذي عانى منه الأهلي قبل هذه المواجهة، بخلاف اكتمال صفوف الزمالك آنذاك.
_جونيور أجايي مهاجم الأهلي النيجيري، الذي لعب دورا في حسم لقب السوبر المصري لصالح النسور الحمر في نسخة 2019 بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتسجيل هدفين خلال المباراة، في أول مباراة محلية للأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، وهي المواجهة التي شهدت تألق حسين الشحات أيضا بسبب هدفه البارع وترقيصه الشهيرة للتونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق.