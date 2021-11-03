شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات القمة شاهدة على مولد "11 نجم" بالأهلى قبل الديربى 123 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الأهلي ضيفًا على الزمالك مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري المصري ، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي، والتي يترقبها الجميع وتعد من أقوى وأقدم الدربيات على مستوى العالم.

مباريات القمة شاهدة على مدى تاريخها ميلاد العديد من النجوم من خلال تألقهم اللافت في مباريات القمة، وكانت سببًا في حفر أسمائهم بأحرف من نور في عقول وقلوب عشاق الساحة المستديرة بشكل عام والجماهير الحمراء بشكل خاص.

نرصد في السطور التالية، أبرز 11 نجم بالأهلي في مباريات القمة:

– محمد بركات «الزئبقي»، نجم الأهلي السابق، وأحد أفراد جيل الألفية الذهبي، الذي لم يتذوق طعم الخسارة أمام الزمالك بعدما خاض 18 مباراة، انتهت 13 منها بفوز الأهلي، وانتهت 5 مباريات بنتيجة التعادل، ونجح بركات في زيارة شباك الزمالك في 5 مناسبات، بواقع 4 أهداف في دوري أبطال إفريقيا، وهدف وحيد في بطولة الدوري، ويعد بركات الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين في البطولات الإفريقية برصيد 4 أهداف بالتساوي مع محمد أبو تريكة.

– عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق، وأحد أضلاع المثلث الهجومي، الأخطر لفريق الأهلي، الذي نجح في زيارة شباك الزمالك في 10 مناسبات في مختلف المسابقات، بواقع 6 أهداف في بطولة الدوري الممتاز، ليصبح الهداف التاريخي الثاني بعد أبو تريكة للقاءات الفريقين في الدوري، كما سجل متعب 3 أهداف في مواجهات الفريقين بكأس مصر، وهدفًا وحيدًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

– صفوت عبد الحليم «المايسترو الصغير»، قائد الفريق الأول لكرة القدم في حقبة السبعينات «ما يُعرف بجيل التلامذة»، لاعب وسط الأهلي السابق، لم يعرف طعم الهزيمة أمام الزمالك ونجح في زيارة شباك الفريق الأبيض في مناسبة واحدة.

– خالد بيبو، مهاجم الأهلي السابق، الذي دوَّن اسمه بأحرف من نور في تاريخ لقاءات القمة، بعدما أصبح اللاعب الوحيد الذي نجح في تسجيل 4 أهداف في مباراة واحدة «سوبر هاتريك»، وذلك في المباراة الشهيرة التي جمعت الفريقين مساء الخميس 16- 5-2002، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 6-1، ليرفع بيبو غلة أهدافه في شباك الزمالك إلى 5 أهداف جميعها في بطولة الدوري الممتاز.

– مؤمن زكريا، لاعب خط الوسط الموهوب، تألق في مواجهات الزمالك، بعدما نجح في مزاحمة الكبار، وتمكن من تسجيل 5 أهداف في الشباك البيضاء بواقع 4 أهداف في بطولة الدوري، وهدف وحيد في بطولة كأس السوبر المحلي.

– وليد سليمان، لاعب الفريق الحالي، وأحد أهم عناصره بوجوده المؤثر في ترجيح كفة الأهلي، خصوصًا في مباريات الزمالك، حيث نجح «الحاوي» في زيارة شباك الزمالك في 4 مناسبات بواقع 3 أهداف في بطولة الدوري الممتاز، وهدف وحيد في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

– محمود مختار التتش، رمز الأهلي الكبير، وأحد نجوم الكرة المصرية في حقبة العشرينات والثلاثينات، الذي خاض العديد من مباريات القمة، وكان له بصمة واضحة بعدما نجح في هز شباك الأبيض في 13 مناسبة، بواقع 10 أهداف في مواجهات الفريقين بدوري منطقة القاهرة، وهدفين في بطولة كأس السلطان، وهدف وحيد في بطولة كأس مصر.

– السيد محمد عطية توتو، مهاجم الأهلي السابق في حقبة الخمسينات، الذي كتب اسمه بأحرف من نور في تاريخ مواجهات الفريقين، بعدما سجل 8 أهداف، بواقع 7 أهداف في بطولة الدوري الممتاز، وظل الهداف التاريخي للقاءات الفريقين في الدوري على مدى نصف قرن، حتى نجح أبو تريكة في معادلة رقمه في الألفية الجديدة، بالإضافة إلى هدف وحيد له في شباك الزمالك ببطولة كأس مصر.

_محمد شريف، مهاجم الأهلي الحالي والذي نجح في تسجيل اسمه بأحرف من نور بعدما حسم القمة رقم 121 لصالح فريقه في قمة الدور الأول للموسم الماضي 2020 / 2021 بعدما سجل هدفي فوز فريقه في مرمى الزمالك، رغم أن الأفضلية كانت للفريق الأبيض بسبب النقص العددي الذي عانى منه الأهلي قبل هذه المواجهة، بخلاف اكتمال صفوف الزمالك آنذاك.

_جونيور أجايي مهاجم الأهلي النيجيري، الذي لعب دورا في حسم لقب السوبر المصري لصالح النسور الحمر في نسخة 2019 بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتسجيل هدفين خلال المباراة، في أول مباراة محلية للأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، وهي المواجهة التي شهدت تألق حسين الشحات أيضا بسبب هدفه البارع وترقيصه الشهيرة للتونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق.