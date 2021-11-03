شكرا لقرائتكم خبر عن 80 هدفاً تنصب علي معلول ملكاً على أجانب الأهلى قبل القمة 123 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدي من نوع خاص، يدخله قطبي الكرة المصرية الفني للنادي الأهلي، عندما يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة القمة في تمام الثامنة مساء الجمعة، والتي تجمع الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، في لقاء لا يخلو من المتعة والإثارة.

ويتصدر التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، قائمة الأكثر فاعلية بين أجانب القلعة الحمراء، بعدما وضع بصمته على 80 هدفاً، حيث سجل 30 هدفاً وصنع 50 أخرين.

ـ بدر بانون

شارك في: 44 مباراة

سجل: 4 أهداف

صنع: هدف واحد

ـ علي معلول

شارك في: 172 مباراة

سجل: 30 هدفاً

صنع: 50 هدفاً

ـ أليو ديانج

شارك في: 95 مباراة

سجل: 3 أهداف

صنع: 7 أهداف

ـ لويس ميكسيوني

شارك في: 4 مباريات

صنع هدفاً ولم يسجل

ـ بيرسي تاو

شارك في: مباراتين

سجل: هدفين