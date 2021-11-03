شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات متواصلة من كبار الأهلي مع اللاعبين لتحفيزهم قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل لاعبو الأهلي الكبار عقد جلسات مستمرة مع لاعبي الفريق الأحمر خلال الأيام الحالية، من أجل تحفيزهم على تقديم مستوى قوي في لقاء القمة ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحاول اللاعبون الكبار في الأهلي مثل محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية احفيز باقي اللاعبين والشد من أزرهم والتأكيد لهم على أهمية الفوز في القمة، باعتبارها مباراة مهمة في مشوار الدوري، لأن الفوز بها سيمنح الفريق الأحمر دفاع قوي على استمرار عروضه القوية في الدوري ومواصلة الانتصارات بعد الفوز في أول جولتين على الإسماعيلي والبنك الأهلي.

ويعكف موسيماني على دراسة عناصر القوة والضعف في صفوف الزمالك من أجل استغلالها جيدا في وضع خطة مباراة القمة 123 والتي سيعتمد عليها في موقعة الجمعة المقبل، حتى يتسنى لفريقه إيقاف خطورة لاعبي الفريق الأبيض وتحقيق الهدف الأساسي في الخروج من المباراة بالثلاث نقاط.

ويدخل فريق الأهلي معسكرا مغلقا بدءا من غد الأربعاء لمدة 48 ساعة حتى موعد لقاء القمة، في ظل رغبته في اجهيز لاعبيه بشكل خاص لمباراة القمة باعتبارها بطولة خاصة، ولأن الفوز فيها سيكون دفاع كبير لفريقه في استكمال مشوار المنافسة على استعادة درع الدوري الغائب في الموسم الماضي.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا، بدءا من يوم الأربعاء المقبل؛ استعدادا لمباراة القمة، وفقا لقرار الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني.

وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدف نظيف على فريق البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف المباراة محمد شريف في الدقيقة 62 من متابعة لتسديدة عمرو السولية، التي ارتدت من الحارس محمود الزنفلي، كما تصدى القائم لتسديدة حمدي فتحي قبل نهاية المباراة، ليرفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة من مباراتين.